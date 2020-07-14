До 1 липня українці мали отримати від податкової повідомлення.
Дивися повний текст Податок на нерухомість: штрафи за прострочення.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31
Податок на нерухомість: штрафи за прострочення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на нерухомість: штрафи за прострочення.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31
"Но если плательщик сменил место регистрации и не уведомил об этом налоговую" А это как?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:35
До какого 1 июля? ... Писали, что в августе. Ничего не пришло. Это нас что массово и цинично загоняют в долг и санкции? Налоговая скажет, что посылала и типа "с нами не спорят". А если в квартире 74 м. кв. зарегистрировано 5 человек?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:15
Деньги нужны, а должники все уже давно.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 07:13
Re: Податок на нерухомість: штрафи за прострочення
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