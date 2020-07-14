До 1 липня українці мали отримати від податкової повідомлення.
Дивися повний текст Податок на нерухомість: штрафи за прострочення.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31
Податок на нерухомість: штрафи за прострочення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на нерухомість: штрафи за прострочення.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31
"Но если плательщик сменил место регистрации и не уведомил об этом налоговую" А это как?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:35
До какого 1 июля? ... Писали, что в августе. Ничего не пришло. Это нас что массово и цинично загоняют в долг и санкции? Налоговая скажет, что посылала и типа "с нами не спорят". А если в квартире 74 м. кв. зарегистрировано 5 человек?
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:15
Деньги нужны, а должники все уже давно.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 07:13
Re: Податок на нерухомість: штрафи за прострочення
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:43
Думаю просто нагнетают
Моим корешам, котрым в прошлом году действительно пришли корешки до 1/07, в этом году до сих пор ничо нема. Спокойно мона на УкрПочте проверть по их компу у "3м окошке", шо приходило за последний месяц.
Ото хай фискалы не морозятся, а дело делают, молча и маску не забывают напялить, а то на бумаге Ковид может и до 3х недель переносится
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 25 лип, 2020 13:59
имхо - почта теперь необязательно. они кажись какойто закон приняли - теперь тем у кого есть электронный кабинет - уведомление может приходить туда.
так шо если хоть раз логинились на сайте налоговой - не ждите писем
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:10
Re: Податок на нерухомість: штрафи за прострочення
Та й буй з ними
заплатимо по курсу 50-60 грн за уе. скоріш би вже...
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:24
Тута
Нема там ничего
... делайте хоть что-нибудь!
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