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Податок на нерухомість:
штрафи за прострочення

Податок на нерухомість: штрафи за прострочення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31

Податок на нерухомість: штрафи за прострочення

Пропонуємо до обговорення:
До 1 липня українці мали отримати від податкової повідомлення.

Дивися повний текст Податок на нерухомість: штрафи за прострочення.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:31

"Но если плательщик сменил место регистрации и не уведомил об этом налоговую" А это как?
summacut
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До какого 1 июля? ... Писали, что в августе. Ничего не пришло. Это нас что массово и цинично загоняют в долг и санкции? Налоговая скажет, что посылала и типа "с нами не спорят". А если в квартире 74 м. кв. зарегистрировано 5 человек?
balaban2010
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:15

  balaban2010 написав:До какого 1 июля? ... Писали, что в августе. Ничего не пришло. Это нас что массово и цинично загоняют в долг и санкции?

Деньги нужны, а должники все уже давно.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 07:13

Re: Податок на нерухомість: штрафи за прострочення

  balaban2010 написав:А если в квартире 74 м. кв. зарегистрировано 5 человек?

Совершенно не важно, сколько зарегистрировано, важно сколько владеет жильем
o_boiko
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:43

Думаю просто нагнетают :evil:
Моим корешам, котрым в прошлом году действительно пришли корешки до 1/07, в этом году до сих пор ничо нема. Спокойно мона на УкрПочте проверть по их компу у "3м окошке", шо приходило за последний месяц.
Ото хай фискалы не морозятся, а дело делают, молча и маску не забывают напялить, а то на бумаге Ковид может и до 3х недель переносится :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:59

  clientage написав:Думаю просто нагнетают :evil:
Моим корешам, котрым в прошлом году действительно пришли корешки до 1/07, в этом году до сих пор ничо нема. Спокойно мона на УкрПочте проверть по их компу у "3м окошке", шо приходило за последний месяц.
Ото хай фискалы не морозятся, а дело делают, молча и маску не забывают напялить, а то на бумаге Ковид может и до 3х недель переносится :lol: :lol:


имхо - почта теперь необязательно. они кажись какойто закон приняли - теперь тем у кого есть электронный кабинет - уведомление может приходить туда.
так шо если хоть раз логинились на сайте налоговой - не ждите писем
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:10

Re: Податок на нерухомість: штрафи за прострочення

Та й буй з ними :)

заплатимо по курсу 50-60 грн за уе. скоріш би вже...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:24

  uaprofi написав:
  clientage написав:Думаю просто нагнетают :evil:
Моим корешам, котрым в прошлом году действительно пришли корешки до 1/07, в этом году до сих пор ничо нема. Спокойно мона на УкрПочте проверть по их компу у "3м окошке", шо приходило за последний месяц.
Ото хай фискалы не морозятся, а дело делают, молча и маску не забывают напялить, а то на бумаге Ковид может и до 3х недель переносится :lol: :lol:


имхо - почта теперь необязательно. они кажись какойто закон приняли - теперь тем у кого есть электронный кабинет - уведомление может приходить туда.
так шо если хоть раз логинились на сайте налоговой - не ждите писем

Тута https://cabinet.tax.gov.ua/?
Нема там ничего 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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