Емісія гривні у необхідних розмірах є предметом щоденної роботи НБУ, ніякий діалог про окрему емісію не ведеться.
Дивися повний текст Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:42
Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ.
Зараз переглядають цей форум: v_zamorskaya і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|