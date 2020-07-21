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Шмигаль: Не обговорюємо
емісію гривні з головою НБУ

Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:42

Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Емісія гривні у необхідних розмірах є предметом щоденної роботи НБУ, ніякий діалог про окрему емісію не ведеться.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:42

Шмигаль: Не обговорюємо емісію гривні з головою НБУ-МИ ЇЇ ТВОРИМО.
qazzax
 
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