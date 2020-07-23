Про це повідомила прес-служба НБУ.
Дивися повний текст НБУ назвав головні ризики для стабільності в Україні.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:55
НБУ назвав головні ризики для стабільності в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав головні ризики для стабільності в Україні.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:55
Продовжить відновлення? Тобто зараз вона відновлюється? А економічні показники про це знають, чи економіка окремо - показники окремо.
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