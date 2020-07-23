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НБУ назвав головні ризики
для стабільності в Україні

НБУ назвав головні ризики для стабільності в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:55

НБУ назвав головні ризики для стабільності в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба НБУ.

Дивися повний текст НБУ назвав головні ризики для стабільності в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 17:55

Продовжить відновлення? Тобто зараз вона відновлюється? А економічні показники про це знають, чи економіка окремо - показники окремо.
w1961
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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