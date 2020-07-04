В Україні хочуть перетворити трасу «Київ-Чоп» у повноцінну європейську швидкісну магістраль.
Дивися повний текст Траса «Київ-Чоп» стане швидкісним автобаном (відео).
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:03
Траса «Київ-Чоп» стане швидкісним автобаном (відео)
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Дивися повний текст Траса «Київ-Чоп» стане швидкісним автобаном (відео).
Додано: Суб 25 лип, 2020 11:08
такі статті заставляють дурнів думкою багатіти, щоб не заважати чинушам реальне бабло в них красти.
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