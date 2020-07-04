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Траса «Київ-Чоп» стане швидкісним автобаном (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:03
Пропонуємо до обговорення:
В Україні хочуть перетворити трасу «Київ-Чоп» у повноцінну європейську швидкісну магістраль.
Дивися повний текст Траса «Київ-Чоп» стане швидкісним автобаном (відео)
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R2
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:04
как обычно только планы, а нормальных дорог по прежнему нет...
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Тракторист
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:10
Главное,что бы будущий автобан нащи чинуши не сделали платным.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 25 лип, 2020 11:08
такі статті заставляють дурнів думкою багатіти, щоб не заважати чинушам реальне бабло в них красти.
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providnyk
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:05
sena_2008atp , да пусть будет условные 20 грн, но зато машина целее и быстрее доедешь
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maksymzp88
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:27
maksymzp88 написав:
sena_2008atp , да пусть будет условные 20 грн, но зато машина целее и быстрее доедешь
20 грн. за км?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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