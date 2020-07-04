В Україні хочуть перетворити трасу «Київ-Чоп» у повноцінну європейську швидкісну магістраль.
Дивися повний текст Траса «Київ-Чоп» стане швидкісним автобаном (відео).
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 18:03
Траса «Київ-Чоп» стане швидкісним автобаном (відео)
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Дивися повний текст Траса «Київ-Чоп» стане швидкісним автобаном (відео).
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:26
Яка швидкісна магістраль ? Львівська об'їзна дорога на стільки загружена що на її проїзд водії витрачають від однієї години до трьох годин. За цей час в Європі можна проїхати цілу державу. Половина магістралі веде водіїв з швидкісної ділянки в глухе село де вже на нього чекають поліцейські з радаром і повороти на 90 градусів.
Додано: Суб 25 лип, 2020 11:08
такі статті заставляють дурнів думкою багатіти, щоб не заважати чинушам реальне бабло в них красти.
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:05
sena_2008atp , да пусть будет условные 20 грн, но зато машина целее и быстрее доедешь
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:27
20 грн. за км?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:12
Re: Траса «Київ-Чоп» стане швидкісним автобаном (відео)
Тоді на кілька років нормального проїзду там не буде через ремонти.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 12:03
через місто швидше буде.
Поїздив я недавно у Львові і не зрозумів про які пробки кажуть львівяни, порівняно з Києвом їх у вас просто нема.
Увага, на форумі порохата цензура.
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