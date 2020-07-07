Про це повідомляє ФГВФО.
Дивися повний текст Вклади фізосіб у банках зросли на 64 мільярди.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:46
Вклади фізосіб у банках зросли на 64 мільярди
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вклади фізосіб у банках зросли на 64 мільярди.
Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:46
Я чего-то не понимаю.
Ставки по депозитам упали, а народ всё равно несёт гривну/валюту в банк?
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