RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вклади фізосіб у банках
зросли на 64 мільярди

Вклади фізосіб у банках зросли на 64 мільярди
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:46

Вклади фізосіб у банках зросли на 64 мільярди

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє ФГВФО.

Дивися повний текст Вклади фізосіб у банках зросли на 64 мільярди.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89447
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 20:46

Я чего-то не понимаю.
Ставки по депозитам упали, а народ всё равно несёт гривну/валюту в банк?
Sanyok77
Аватар користувача
 
Повідомлень: 343
З нами з: 31.08.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Кабміні придумали, куди витратити ще 2 мільярди...
R2 » Чет 23 лип, 2020 10:19
3 134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 15:58
-Segey-
Мільйони зарплати і рахунки в банках: що у декларації... 1, 2
R2 » Чет 16 лип, 2020 19:42
16 1142
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лип, 2020 16:09
Галина441
Міжнародні резерви України в червні зросли на 12,4% - НБУ
R2 » Вів 07 лип, 2020 17:06
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 17:06
bodia1406

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.