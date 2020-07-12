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Збереження НБУ облікової ставки на рівні 6% свідчить про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:36
Пропонуємо до обговорення:
Збереження правлінням Національного банку України (НБУ) облікової ставки на рівні 6% річних свідчить про відсутність політичного тиску на регулятор.
Дивися повний текст Збереження НБУ облікової ставки на рівні 6% свідчить про відсутність політичного тиску на регулятор - Данилишин
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R2
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:37
вообще никак не связанные факты.... но сказаь что то надо видимо было
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svetoch-10
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:52
Это говорит об отсутствии собственных идей у нового главы НБУ. Поэтому принимается "соломоново" решение : оставить пока всё, как есть )))
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sveneld83
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