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Збереження НБУ облікової ставки
на рівні 6% свідчить про...

Збереження НБУ облікової ставки на рівні 6% свідчить про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:36

Збереження НБУ облікової ставки на рівні 6% свідчить про...

Пропонуємо до обговорення:
Збереження правлінням Національного банку України (НБУ) облікової ставки на рівні 6% річних свідчить про відсутність політичного тиску на регулятор.

Дивися повний текст Збереження НБУ облікової ставки на рівні 6% свідчить про відсутність політичного тиску на регулятор - Данилишин.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:37

вообще никак не связанные факты.... но сказаь что то надо видимо было
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:52

Это говорит об отсутствии собственных идей у нового главы НБУ. Поэтому принимается "соломоново" решение : оставить пока всё, как есть )))
sveneld83
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