Відповідь директора-розпорядника Фонду Світлани Рекрут.
Дивися повний текст Що має зробити ФГВФО, щоб збільшити суму гарантування вкладів.
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:44
Що має зробити ФГВФО, щоб збільшити суму гарантування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що має зробити ФГВФО, щоб збільшити суму гарантування вкладів.
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