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Що має зробити ФГВФО, щоб
збільшити суму гарантування...

Що має зробити ФГВФО, щоб збільшити суму гарантування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:44

Що має зробити ФГВФО, щоб збільшити суму гарантування...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідь директора-розпорядника Фонду Світлани Рекрут.

Дивися повний текст Що має зробити ФГВФО, щоб збільшити суму гарантування вкладів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:44

що не кажіть але це хороша новина
nighthawk5
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