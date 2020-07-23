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Що має зробити ФГВФО, щоб збільшити суму гарантування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:44
Пропонуємо до обговорення:
Відповідь директора-розпорядника Фонду Світлани Рекрут.
Дивися повний текст Що має зробити ФГВФО, щоб збільшити суму гарантування вкладів
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R2
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Додано: П'ят 24 лип, 2020 21:44
що не кажіть але це хороша новина
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nighthawk5
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