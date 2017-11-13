Про це свідчать результати опитування 112 IT-компаній.
Дивися повний текст Третина українських IT-компаній очікують завершення кризи цього року (опитування).
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Додано: Суб 25 лип, 2020 00:49
Третина українських IT-компаній очікують завершення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третина українських IT-компаній очікують завершення кризи цього року (опитування).
Додано: Суб 25 лип, 2020 00:49
кризис финансовый-то, по ходу, еще не начался, в туризме, авиа, гостиничном только...
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