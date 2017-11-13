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Третина українських IT-компаній
очікують завершення...

Третина українських IT-компаній очікують завершення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:49

Третина українських IT-компаній очікують завершення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать результати опитування 112 IT-компаній.

Дивися повний текст Третина українських IT-компаній очікують завершення кризи цього року (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 00:49

кризис финансовый-то, по ходу, еще не начался, в туризме, авиа, гостиничном только...
antonivs3
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