Про це заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.
Дивися повний текст Як громадянам, котрі незаконно приватизували землю, уникнути покарання.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 08:32
Як громадянам, котрі незаконно приватизували землю,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як громадянам, котрі незаконно приватизували землю, уникнути покарання.
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:33
В Держгеокадастрі не зацікавлені в тому, щоб .. правоохоронні органи займалися .. земельними питаннями.
Що ж тут неясно
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