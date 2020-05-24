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Як громадянам, котрі незаконно
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Як громадянам, котрі незаконно приватизували землю,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:32

Як громадянам, котрі незаконно приватизували землю,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Держгеокадастру Роман Лещенко.

Дивися повний текст Як громадянам, котрі незаконно приватизували землю, уникнути покарання.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:33

В Держгеокадастрі не зацікавлені в тому, щоб .. правоохоронні органи займалися .. земельними питаннями.
Що ж тут неясно
svyatoslav_hromyak
 
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