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Маск похвалився
перевагою чіпування

Маск похвалився перевагою чіпування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:38

Маск похвалився перевагою чіпування

Пропонуємо до обговорення:
Ілон Маск сказав, що його новий мозкової чіп Neuralink дозволить користувачам слухати музику, відправляючи її прямо в мозок.

Дивися повний текст Маск похвалився перевагою чіпування.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:39

може бути використано в наших інтересах для .. зняття тривоги
У чиїх "ваших", Ілоне, і чи не хочете перетворити людину на слухняного бота, який все стерпить
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 08:40

Возможность слушать музыку прямо в голове это прекрасно, а невозможность снять эти импланты и потенциальная возможность взлома или "недокументированных" возможностей это ужасно..
straponesa
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