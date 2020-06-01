Ілон Маск сказав, що його новий мозкової чіп Neuralink дозволить користувачам слухати музику, відправляючи її прямо в мозок.
Дивися повний текст Маск похвалився перевагою чіпування.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 08:38
Маск похвалився перевагою чіпування
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Дивися повний текст Маск похвалився перевагою чіпування.
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:39
може бути використано в наших інтересах для .. зняття тривоги
У чиїх "ваших", Ілоне, і чи не хочете перетворити людину на слухняного бота, який все стерпить
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:40
Возможность слушать музыку прямо в голове это прекрасно, а невозможность снять эти импланты и потенциальная возможность взлома или "недокументированных" возможностей это ужасно..
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