Ілон Маск сказав, що його новий мозкової чіп Neuralink дозволить користувачам слухати музику, відправляючи її прямо в мозок.
Дивися повний текст Маск похвалився перевагою чіпування.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 08:38
Маск похвалився перевагою чіпування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск похвалився перевагою чіпування.
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:39
може бути використано в наших інтересах для .. зняття тривоги
У чиїх "ваших", Ілоне, і чи не хочете перетворити людину на слухняного бота, який все стерпить
Додано: Суб 25 лип, 2020 08:40
Возможность слушать музыку прямо в голове это прекрасно, а невозможность снять эти импланты и потенциальная возможность взлома или "недокументированных" возможностей это ужасно..
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:55
если наши депутаты захотят вставить себе такой чип - то по ходу продуктивность их работы должна улучшится.
хорошая разработка
остался вопрос цены
наверняка будет очень и очень дорого как и автомобили тесла
и смогут позволить себе такие чипы даже не все депутаты, а что говорить за простой народ
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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