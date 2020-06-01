Маск похвалився перевагою чіпування

думаю что просто большинство людей не сможет себе позволить такой чип.
так как стоить он будет слишком дорого.
Многие даже возможно будут брать кредит на покупку чипа.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 17:46
думаю что просто большинство людей не сможет себе позволить такой чип.
так как стоить он будет слишком дорого.
Многие даже возможно будут брать кредит на покупку чипа.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:17
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