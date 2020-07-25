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Маск похвалився
перевагою чіпування

Маск похвалився перевагою чіпування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:46

  3747greg написав:Scotch Дадут какие-нибудь льготы, или оплату -- аж, бегом побегут. Идиотов в этом мире не то, что хватает, а переизбыток.
Хотя, может быть хороший способ получится от них избавится?


думаю что просто большинство людей не сможет себе позволить такой чип.
так как стоить он будет слишком дорого.
Многие даже возможно будут брать кредит на покупку чипа.
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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