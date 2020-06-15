Про це йдеться в дослідженні Національного банку Польщі
Дивися повний текст Більшість мігрантів, які працюють у Варшаві, хотіли б залишитися в Польщі на строк від 3 років (інфографіка).
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Додано: Суб 25 лип, 2020 09:49
Більшість мігрантів, які працюють у Варшаві, хотіли б...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більшість мігрантів, які працюють у Варшаві, хотіли б залишитися в Польщі на строк від 3 років (інфографіка).
Додано: Суб 25 лип, 2020 09:49
Пипец, инфографика и опрос две большие разницы! Похоже, что пятница у редактора удалась)))
Постоянно - 24%, свыше 3 лет - 14%, не определились - 22%, остальные от трёх месяцев до трёх лет.
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