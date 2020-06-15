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Більшість мігрантів, які
працюють у Варшаві, хотіли б...

Більшість мігрантів, які працюють у Варшаві, хотіли б...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:49

Більшість мігрантів, які працюють у Варшаві, хотіли б...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в дослідженні Національного банку Польщі

Дивися повний текст Більшість мігрантів, які працюють у Варшаві, хотіли б залишитися в Польщі на строк від 3 років (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 09:49

Пипец, инфографика и опрос две большие разницы! Похоже, что пятница у редактора удалась)))
Постоянно - 24%, свыше 3 лет - 14%, не определились - 22%, остальные от трёх месяцев до трёх лет.
astatempo
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