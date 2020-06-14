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Мешканці квартир платять за
обслуговування прибудинкової...

Мешканці квартир платять за обслуговування прибудинкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:06

Мешканці квартир платять за обслуговування прибудинкової...

Пропонуємо до обговорення:
Кияни незадоволені прибиранням вулиць, за яку з них вимагають оплати. Суть проблеми розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Дивися повний текст Мешканці квартир платять за обслуговування прибудинкової території, яка їм не належить.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 12:06

С ЖЕКами или Управляющими компаниями при заключении новых договоров надо четко определить на плане и в натуре,какую территорию они будут убирать и на этом основаниирасчитать плату за эту работу.Так мы сделали при переоформлении договора с ЖЕКа на Упр.компанию,несмотря на сопротивление директора последней-никто не хочет терять лишние деньги!
borzol
 
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