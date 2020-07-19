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Українцям хочуть видавати
офіційний email разом з...

Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31

Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...

Пропонуємо до обговорення:
При отриманні паспорта вперше українцям будуть "автоматично (або за бажанням)" присвоювати електронну пошту

Дивися повний текст Українцям хочуть видавати офіційний email разом з паспортом - законопроект.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31

Що ж таке ФЛП? Може ФОП?
kizino
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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