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Українцям хочуть видавати
офіційний email разом з...

Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31

Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...

Пропонуємо до обговорення:
При отриманні паспорта вперше українцям будуть "автоматично (або за бажанням)" присвоювати електронну пошту

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31

Що ж таке ФЛП? Може ФОП?
kizino
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:55

Откровенная коррупция. И даже не стесняются, списывать государственные деньги на предоставления услуг которые никому не нужны. Есть известные сервисы такие как gmail, которые занимаются этим профессионально и технически грамотно. А тут ктото решил освоить государственные деньги навязывая сервисы от имени государства, которые даже предоставлять нормально не сможет.

Любые уведомления, официальные письма, которые отправляются на электронную почту, будут считаться официально доставленными.


А это вообще маразм. Куда-то отправили и считают что уведомили. Очевидно, что это делается чтобы производить мошенничество - якобы отправлять, но где-то нужный человек выдернул сетевой кабель и письмо никому доставлено не было. Но ведь отправлено и будут начислять людям долги и обязательства и насчитывать пеню, сознательно не уведомляя их об этом.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 25 лип, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 14:59

  Амвросий написав:Откровенная коррупция. И даже не стесняются, списывать государственные деньги на предоставления услуг которые никому не нужны. Есть известные сервисы такие как gmail, которые занимаются этим профессионально и технически грамотно. А тут ктото решил освоить государственные деньги навязывая сервисы от имени государства, которые даже предоставлять нормально не сможет.

Плюс "заинтересованные особы" смогут легко получать доступ к ящику
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:06

  Вкладчик1234 написав:Плюс "заинтересованные особы" смогут легко получать доступ к ящику


это скорее делается чтобы можно было держать человека в неведении, о том что на него выписали штрафы и т.п. Чтобы потом начислить пеню и сказать что срок обжалования прошел.

Сейчас такие схемы с обычной почтой прокручивают, получают какие-то невнятные чеки об оплате услуг связи и это якобы подтверждает уведомление. Хотя никаких уведомлений естественно никому не отправляют, чтобы вовремя не оспорили и чтобы пеню начислить.

Вот и тут хотят возможность для мошенничества создать. Формально отправили, а дошло письмо или нет, получил его человек или нет уже никого не интересует. После этого можно просто формально делать вид что отправляют письма, но они никуда уходить не будут, потому что "случайно кабель из розетки выскочил". И после этого накладывать пеню и незаконные штрафы и другие санкции на ни о чем не подозревающих фопов, ведь по закону "письмо отправили", то что вы его не получали потому что ктото из отправителей "позаботился об этом" - это ваши проблемы... :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:26

Зачем плодить сущности без надобности? Почему человек не может указать любую свою почту по желанию, на которую он хочет получать уведомления?

Я в принципе так и делаю, в регистрационных данных указана моя почта на gmail, куда мне хотелось бы получать новости о любых проблемах с моим ФОП аккаунтом. Безопасность данных - в государстве Украина это просто фикция. Так зачем пилить деньги налогоплательщиков, если безопасности не будет в любом случае?
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