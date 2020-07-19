Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...

Додано: Суб 25 лип, 2020 15:06

Вкладчик1234 написав: Плюс "заинтересованные особы" смогут легко получать доступ к ящику Плюс "заинтересованные особы" смогут легко получать доступ к ящику

это скорее делается чтобы можно было держать человека в неведении, о том что на него выписали штрафы и т.п. Чтобы потом начислить пеню и сказать что срок обжалования прошел.Сейчас такие схемы с обычной почтой прокручивают, получают какие-то невнятные чеки об оплате услуг связи и это якобы подтверждает уведомление. Хотя никаких уведомлений естественно никому не отправляют, чтобы вовремя не оспорили и чтобы пеню начислить.Вот и тут хотят возможность для мошенничества создать. Формально отправили, а дошло письмо или нет, получил его человек или нет уже никого не интересует. После этого можно просто формально делать вид что отправляют письма, но они никуда уходить не будут, потому что "случайно кабель из розетки выскочил". И после этого накладывать пеню и незаконные штрафы и другие санкции на ни о чем не подозревающих фопов, ведь по закону "письмо отправили", то что вы его не получали потому что ктото из отправителей "позаботился об этом" - это ваши проблемы...