При отриманні паспорта вперше українцям будуть "автоматично (або за бажанням)" присвоювати електронну пошту
Дивися повний текст Українцям хочуть видавати офіційний email разом з паспортом - законопроект.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:31
Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям хочуть видавати офіційний email разом з паспортом - законопроект.
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:55
Откровенная коррупция. И даже не стесняются, списывать государственные деньги на предоставления услуг которые никому не нужны. Есть известные сервисы такие как gmail, которые занимаются этим профессионально и технически грамотно. А тут ктото решил освоить государственные деньги навязывая сервисы от имени государства, которые даже предоставлять нормально не сможет.
А это вообще маразм. Куда-то отправили и считают что уведомили. Очевидно, что это делается чтобы производить мошенничество - якобы отправлять, но где-то нужный человек выдернул сетевой кабель и письмо никому доставлено не было. Но ведь отправлено и будут начислять людям долги и обязательства и насчитывать пеню, сознательно не уведомляя их об этом.
Востаннє редагувалось Амвросий в Суб 25 лип, 2020 15:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лип, 2020 14:59
Плюс "заинтересованные особы" смогут легко получать доступ к ящику
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты по карте
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:06
это скорее делается чтобы можно было держать человека в неведении, о том что на него выписали штрафы и т.п. Чтобы потом начислить пеню и сказать что срок обжалования прошел.
Сейчас такие схемы с обычной почтой прокручивают, получают какие-то невнятные чеки об оплате услуг связи и это якобы подтверждает уведомление. Хотя никаких уведомлений естественно никому не отправляют, чтобы вовремя не оспорили и чтобы пеню начислить.
Вот и тут хотят возможность для мошенничества создать. Формально отправили, а дошло письмо или нет, получил его человек или нет уже никого не интересует. После этого можно просто формально делать вид что отправляют письма, но они никуда уходить не будут, потому что "случайно кабель из розетки выскочил". И после этого накладывать пеню и незаконные штрафы и другие санкции на ни о чем не подозревающих фопов, ведь по закону "письмо отправили", то что вы его не получали потому что ктото из отправителей "позаботился об этом" - это ваши проблемы...
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:26
Зачем плодить сущности без надобности? Почему человек не может указать любую свою почту по желанию, на которую он хочет получать уведомления?
Я в принципе так и делаю, в регистрационных данных указана моя почта на gmail, куда мне хотелось бы получать новости о любых проблемах с моим ФОП аккаунтом. Безопасность данных - в государстве Украина это просто фикция. Так зачем пилить деньги налогоплательщиков, если безопасности не будет в любом случае?
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:35
тут переплелись сразу множество коррупционных желаний. Одни хотят получить инструмент, с помощью которого можно будет втихаря выписывать на людей незаконные штрафы и начислять пеню, по факту не уведомляя их об этом, для этого им нужна норма о об отсутствии необходимости подтверждения в получении.
Другим очень хочется разворовать много денег из госбюджета на распильной компании, которую можно под этот проект открыть. Естественно никто услугами такой электронной почты пользоваться не будет. Но будут вынуждены открывать и платить налоги на содержание бесполезных и вредных сервисов, т.к. к этому хотят принудить законом.
И как ни странно, никто не хочет просто предоставить людям по их желанию возможность проверить отсутствие внезапных долгов или штрафов. В этом коррупционеры не заинтересованы.
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