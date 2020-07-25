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Українцям хочуть видавати
офіційний email разом з...

Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:05

Вообщем-то такая штука уже есть, зачем изобретать велосипед:
https://mail.gov.ua/
Если зарегистрироваться ваш email будет выглядеть так: инн@mail.gov.ua
Вкратце почитать можно здесь: http://www.donbasssos.org/mail-gov/

Ну а дальше одни вопросы.. Не будете же вы каждый день проверять почту и смотреть - не "послало" ли государство вам что нибудь. А если email был скомпрометирован и т.д., гарантируется ли сохранность и конфиденциальность ваших данных. На почту можно получать спам или фишинговые письма.
  sena_2008atp написав:Бред.

Согласен
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:24

Оо! новый закон Кивалова-Колисниченко
evgeniysopin1
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:30

Эх, Саша, Саша!
Не там пилить собираешься, ты же вроде не совсем из безмозглых.
Демократия, даже цифровая - это движение снизу вверх, а не наоборот.
Пресс-секретаря оплатишь каждому ФОПу из своей депутатской ЗП.
Ну или просто секретаря?
Да и в ТОВке каждый директор всю вашу чушь читать не обязан.
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:47

Хотят контролить людей, следующий шаг как в России за репосты и критику власти придут к вам домой))), здаеться скоро эта Зе гвардия по полной выхватит от народа, интересно куда эти шизогенераторы побегут. Послать этих Земаразматиков на местных выборах.
andreymoroz571
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:03

Щось мені здається, що на цей офіційний мейл будуть надходити повістки на явку у державні органи. Наприклад, поліцію, військкомат, суд
asteriks
 
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