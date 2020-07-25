Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...
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Ну а дальше одни вопросы.. Не будете же вы каждый день проверять почту и смотреть - не "послало" ли государство вам что нибудь. А если email был скомпрометирован и т.д., гарантируется ли сохранность и конфиденциальность ваших данных. На почту можно получать спам или фишинговые письма.
Эх, Саша, Саша! Не там пилить собираешься, ты же вроде не совсем из безмозглых. Демократия, даже цифровая - это движение снизу вверх, а не наоборот. Пресс-секретаря оплатишь каждому ФОПу из своей депутатской ЗП. Ну или просто секретаря? Да и в ТОВке каждый директор всю вашу чушь читать не обязан.
Хотят контролить людей, следующий шаг как в России за репосты и критику власти придут к вам домой))), здаеться скоро эта Зе гвардия по полной выхватит от народа, интересно куда эти шизогенераторы побегут. Послать этих Земаразматиков на местных выборах.