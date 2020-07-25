Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...
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Ну а дальше одни вопросы.. Не будете же вы каждый день проверять почту и смотреть - не "послало" ли государство вам что нибудь. А если email был скомпрометирован и т.д., гарантируется ли сохранность и конфиденциальность ваших данных. На почту можно получать спам или фишинговые письма.
Эх, Саша, Саша! Не там пилить собираешься, ты же вроде не совсем из безмозглых. Демократия, даже цифровая - это движение снизу вверх, а не наоборот. Пресс-секретаря оплатишь каждому ФОПу из своей депутатской ЗП. Ну или просто секретаря? Да и в ТОВке каждый директор всю вашу чушь читать не обязан.
Хотят контролить людей, следующий шаг как в России за репосты и критику власти придут к вам домой))), здаеться скоро эта Зе гвардия по полной выхватит от народа, интересно куда эти шизогенераторы побегут. Послать этих Земаразматиков на местных выборах.
Зачем плодить то, что уже есть? Сделали Дию, там можно сделать и почтовый идентификатор с только входящей почтой, точнее он уже там есть ввиде новостей, дополните инструмент и будет вам счастье, у каждого человек и так есть ИНН чем вам не начало почты ... пиляйте то что уже есть, не стройте новых программ, лишь бы деньги распилить, ведь ИТ стоят дорого
Ну а дальше одни вопросы.. Не будете же вы каждый день проверять почту и смотреть - не "послало" ли государство вам что нибудь. А если email был скомпрометирован и т.д., гарантируется ли сохранность и конфиденциальность ваших данных. На почту можно получать спам или фишинговые письма.
asteriks написав:Щось мені здається, що на цей офіційний мейл будуть надходити повістки на явку у державні органи. Наприклад, поліцію, військкомат, суд
А ведь придется каждый день проверять, т.к. в лудших традициях сделают все кроме функции "пересылка на обычный е-мейл", и защитой от автоматической проверки самодельными программами. А насчет спама и фишинга - если будет работать на прием только от официальных государственных органов - возможно тут есть зерно здравого смысла.
Фиг с ней, с "электронной почтой гражданина" -- когда каждая гос-структура такую почту получит -- с обязательыми ответом на каждое полученное письмо в течении хоты бы недели -- а не как сейчас 30 рабочих дней?..