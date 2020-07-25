Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:05

Вообщем-то такая штука уже есть, зачем изобретать велосипед:
https://mail.gov.ua/
Если зарегистрироваться ваш email будет выглядеть так: инн@mail.gov.ua
Вкратце почитать можно здесь: http://www.donbasssos.org/mail-gov/

Ну а дальше одни вопросы.. Не будете же вы каждый день проверять почту и смотреть - не "послало" ли государство вам что нибудь. А если email был скомпрометирован и т.д., гарантируется ли сохранность и конфиденциальность ваших данных. На почту можно получать спам или фишинговые письма.
  sena_2008atp написав:Бред.

Согласен
Patrick
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:24

Оо! новый закон Кивалова-Колисниченко
evgeniysopin1
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:30

Эх, Саша, Саша!
Не там пилить собираешься, ты же вроде не совсем из безмозглых.
Демократия, даже цифровая - это движение снизу вверх, а не наоборот.
Пресс-секретаря оплатишь каждому ФОПу из своей депутатской ЗП.
Ну или просто секретаря?
Да и в ТОВке каждый директор всю вашу чушь читать не обязан.
astatempo
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 01:47

Хотят контролить людей, следующий шаг как в России за репосты и критику власти придут к вам домой))), здаеться скоро эта Зе гвардия по полной выхватит от народа, интересно куда эти шизогенераторы побегут. Послать этих Земаразматиков на местных выборах.
andreymoroz571
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:03

Щось мені здається, що на цей офіційний мейл будуть надходити повістки на явку у державні органи. Наприклад, поліцію, військкомат, суд
asteriks
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:54

Зачем плодить то, что уже есть? Сделали Дию, там можно сделать и почтовый идентификатор с только входящей почтой, точнее он уже там есть ввиде новостей, дополните инструмент и будет вам счастье, у каждого человек и так есть ИНН чем вам не начало почты ... пиляйте то что уже есть, не стройте новых программ, лишь бы деньги распилить, ведь ИТ стоят дорого
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:47

  asdrud2016 написав:у каждого человек и так есть ИНН

не у каждого - от получения ИНН можно отказаться по религиозным или другим убеждениям...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:17

  Patrick написав:Вообщем-то такая штука уже есть, зачем изобретать велосипед:
https://mail.gov.ua/
Если зарегистрироваться ваш email будет выглядеть так: инн@mail.gov.ua
Вкратце почитать можно здесь: http://www.donbasssos.org/mail-gov/

Ну а дальше одни вопросы.. Не будете же вы каждый день проверять почту и смотреть - не "послало" ли государство вам что нибудь. А если email был скомпрометирован и т.д., гарантируется ли сохранность и конфиденциальность ваших данных. На почту можно получать спам или фишинговые письма.
  asteriks написав:Щось мені здається, що на цей офіційний мейл будуть надходити повістки на явку у державні органи. Наприклад, поліцію, військкомат, суд
А ведь придется каждый день проверять, т.к. в лудших традициях сделают все кроме функции "пересылка на обычный е-мейл", и защитой от автоматической проверки самодельными программами.
А насчет спама и фишинга - если будет работать на прием только от официальных государственных органов - возможно тут есть зерно здравого смысла.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 12:22

Фиг с ней, с "электронной почтой гражданина" -- когда каждая гос-структура такую почту получит -- с обязательыми ответом на каждое полученное письмо в течении хоты бы недели -- а не как сейчас 30 рабочих дней?..
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:06

Потрібна національна платформа обміну електронними документами.
Досить посилати паперові листи через Укрпошту, як папуаси.
Ідея законопроекту вірна, але деталі потребують доопрацювання.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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