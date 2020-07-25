Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...

в ЕС почему-то себя папуасами не считают и по прежднему используют традиционную почту...
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:18
в ЕС почему-то себя папуасами не считают и по прежднему используют традиционную почту...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:31
Давно отправляли бумажные письма?
В ЕС можно послать электронное письмо с цифровой подписью на емейл и потом в суде это будет считатся доказательством что ты уведомил адресата.
У нас Верховный суд решил что нет.
Если вам нужно уведомить более 10000 клиентов, будете конвертики заклеивать и письма отправлять?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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