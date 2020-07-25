Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:18

  cannabis_ua написав:Досить посилати паперові листи через Укрпошту, як папуаси.

в ЕС почему-то себя папуасами не считают и по прежднему используют традиционную почту... ;)
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:31

  Тракторист написав:
  cannabis_ua написав:Досить посилати паперові листи через Укрпошту, як папуаси.

в ЕС почему-то себя папуасами не считают и по прежднему используют традиционную почту... ;)

Давно отправляли бумажные письма?
В ЕС можно послать электронное письмо с цифровой подписью на емейл и потом в суде это будет считатся доказательством что ты уведомил адресата.
У нас Верховный суд решил что нет.
Если вам нужно уведомить более 10000 клиентов, будете конвертики заклеивать и письма отправлять?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:58

  cannabis_ua написав:
  Тракторист написав:
  cannabis_ua написав:Досить посилати паперові листи через Укрпошту, як папуаси.

в ЕС почему-то себя папуасами не считают и по прежднему используют традиционную почту... ;)

Давно отправляли бумажные письма?
В ЕС можно послать электронное письмо с цифровой подписью на емейл и потом в суде это будет считатся доказательством что ты уведомил адресата.
У нас Верховный суд решил что нет.
Если вам нужно уведомить более 10000 клиентов, будете конвертики заклеивать и письма отправлять?

между тем все государственные органы в ЕС рассылают письма по традиционной почте...

например в Германии ежедневно Deutsche Post доставляет около 60 миллионов писе, из которых до 1-2 миллионов писем в день это рассылки государственных органов...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:06

  cannabis_ua написав:В ЕС можно послать электронное письмо с цифровой подписью на емейл и потом в суде это будет считатся доказательством что ты уведомил адресата.
У нас Верховный суд решил что нет.


Вполне логично Верховный суд решил.
У нас нет Закона, чтобы ежедневно каждый человек в 9 утра должен просматривать свой электронный почтовый ящик. Может у человека депрессия, и он боится смотреть почту, может он путешествует без интернета.
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