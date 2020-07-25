Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...

в ЕС почему-то себя папуасами не считают и по прежднему используют традиционную почту...
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Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:18
в ЕС почему-то себя папуасами не считают и по прежднему используют традиционную почту...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:31
Давно отправляли бумажные письма?
В ЕС можно послать электронное письмо с цифровой подписью на емейл и потом в суде это будет считатся доказательством что ты уведомил адресата.
У нас Верховный суд решил что нет.
Если вам нужно уведомить более 10000 клиентов, будете конвертики заклеивать и письма отправлять?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 22:58
между тем все государственные органы в ЕС рассылают письма по традиционной почте...
например в Германии ежедневно Deutsche Post доставляет около 60 миллионов писе, из которых до 1-2 миллионов писем в день это рассылки государственных органов...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: П'ят 31 лип, 2020 23:06
Вполне логично Верховный суд решил.
У нас нет Закона, чтобы ежедневно каждый человек в 9 утра должен просматривать свой электронный почтовый ящик. Может у человека депрессия, и он боится смотреть почту, может он путешествует без интернета.
Додано: Суб 01 сер, 2020 12:23
Германия богатая страна. Может себе позволить ненужные затраты.
Можно и огонь добывать с помощью палочки.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Суб 01 сер, 2020 12:33
Человеку не влом проверять свой реальный почтовый ящик или проверять тарифы на сайтах поставщиков услуг. Человеку не влом следить за изменения законодательства своей страны. Но тяжело один раз в день проверить свою почту (или лучше что-то немного получше)?
Поэтому нужен закон где человек обязан будет следить за электронными документами, которые ему поступают.
Этот закон больше нужен юрлицам. Но для физлиц наверное тоже неплохо (для законопослушных или почти законопослушных физлиц).
Что касается интернета - в 21 веке это вообще не отмазка.
Не понимаю негативной реакции людей в форуме.
Верховный суд принял решение основываясь на том что не увидел достаточных доказательств что конкретный человек в конкретное время отправил письмо адресату.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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