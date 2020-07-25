Українцям хочуть видавати офіційний email разом з...

Додано: Суб 01 сер, 2020 12:33

freeze написав: cannabis_ua написав: В ЕС можно послать электронное письмо с цифровой подписью на емейл и потом в суде это будет считатся доказательством что ты уведомил адресата.

У нас Верховный суд решил что нет. В ЕС можно послать электронное письмо с цифровой подписью на емейл и потом в суде это будет считатся доказательством что ты уведомил адресата.У нас Верховный суд решил что нет.



Вполне логично Верховный суд решил.

У нас нет Закона, чтобы ежедневно каждый человек в 9 утра должен просматривать свой электронный почтовый ящик. Может у человека депрессия, и он боится смотреть почту, может он путешествует без интернета. Вполне логично Верховный суд решил.У нас нет Закона, чтобы ежедневно каждый человек в 9 утра должен просматривать свой электронный почтовый ящик. Может у человека депрессия, и он боится смотреть почту, может он путешествует без интернета.

Человеку не влом проверять свой реальный почтовый ящик или проверять тарифы на сайтах поставщиков услуг. Человеку не влом следить за изменения законодательства своей страны. Но тяжело один раз в день проверить свою почту (или лучше что-то немного получше)?Поэтому нужен закон где человек обязан будет следить за электронными документами, которые ему поступают.Этот закон больше нужен юрлицам. Но для физлиц наверное тоже неплохо (для законопослушных или почти законопослушных физлиц).Что касается интернета - в 21 веке это вообще не отмазка.Не понимаю негативной реакции людей в форуме.Верховный суд принял решение основываясь на том что не увидел достаточных доказательств что конкретный человек в конкретное время отправил письмо адресату.