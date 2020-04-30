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В Кремлі кажуть, що знайдуть
спосіб добудувати...

В Кремлі кажуть, що знайдуть спосіб добудувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 13:52

В Кремлі кажуть, що знайдуть спосіб добудувати...

Пропонуємо до обговорення:
У Кремлі заявляють, що знайдуть спосіб добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції США.

Дивися повний текст В Кремлі кажуть, що знайдуть спосіб добудувати \"Північний потік-2\", попри нові санкції США.
R2
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