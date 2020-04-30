У Кремлі заявляють, що знайдуть спосіб добудувати "Північний потік-2", попри нові санкції США.
Дивися повний текст В Кремлі кажуть, що знайдуть спосіб добудувати \"Північний потік-2\", попри нові санкції США.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 13:52
В Кремлі кажуть, що знайдуть спосіб добудувати...
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Дивися повний текст В Кремлі кажуть, що знайдуть спосіб добудувати \"Північний потік-2\", попри нові санкції США.
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