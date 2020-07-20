Про це пише "Build Portal."
Дивися повний текст За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий мораторій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:03
За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий мораторій.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|