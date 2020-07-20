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За валютні борги не виселятимуть:
як довго діятиме новий...

За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:03

За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Build Portal."

Дивися повний текст За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий мораторій.
R2
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