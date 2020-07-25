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Дивися повний текст За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий мораторій.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 15:03
За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий мораторій.
Додано: Суб 25 лип, 2020 15:03
Это всё кажется каким то беспределом, выселять людей из
Своего жилья за кредиты. Это может быть примененно к тем, кто
Уничтожает предприятия, аэропорты, ж.д.,военые части, фабрики, и другое имущество, с целью личного обогащения, а также браконьеров, замешаных в
Крупном нанесении растрат рыбным ресурсам державы, хищение траншей для городов, уничтожение санаториев для личного обогащения. А что трогать честных людей которые
Взяли нсеолько кредитов на небольшие суммы себе на жизнь, на пропитание или на лечение. Ведь сейчас есть препараты, которые стоят дороже той квартиры, а человека заразили в городской больнице, вот и делайте выводы. А так может произойти зачистка многих
Нотариусов, приставов, колекторов, которые не выбирались на городских референдумах, и являются с точки
Логического мышления самозванцами черноязычниками.
Додано: Пон 27 лип, 2020 17:21
Re: За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий
Деньги на жилье взяты в долг. Долг не выплачивается - жилье забирается. Все логично. Беспредел, это скорее обратная ситуация, при которой всякие хитрожопые, потратив чужие деньги, их не возвращают, и прикрываются всякими мораториями
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