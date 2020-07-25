RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За валютні борги не виселятимуть:
як довго діятиме новий...

За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:03

За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "Build Portal."

Дивися повний текст За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий мораторій.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89498
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 15:03

Это всё кажется каким то беспределом, выселять людей из
Своего жилья за кредиты. Это может быть примененно к тем, кто
Уничтожает предприятия, аэропорты, ж.д.,военые части, фабрики, и другое имущество, с целью личного обогащения, а также браконьеров, замешаных в
Крупном нанесении растрат рыбным ресурсам державы, хищение траншей для городов, уничтожение санаториев для личного обогащения. А что трогать честных людей которые
Взяли нсеолько кредитов на небольшие суммы себе на жизнь, на пропитание или на лечение. Ведь сейчас есть препараты, которые стоят дороже той квартиры, а человека заразили в городской больнице, вот и делайте выводы. А так может произойти зачистка многих
Нотариусов, приставов, колекторов, которые не выбирались на городских референдумах, и являются с точки
Логического мышления самозванцами черноязычниками.
user86allo2603
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 24.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 17:21

Re: За валютні борги не виселятимуть: як довго діятиме новий

  user86allo2603 написав:Это всё кажется каким то беспределом, выселять людей из
Своего жилья за кредиты.

Деньги на жилье взяты в долг. Долг не выплачивается - жилье забирается. Все логично. Беспредел, это скорее обратная ситуация, при которой всякие хитрожопые, потратив чужие деньги, их не возвращают, и прикрываются всякими мораториями
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27663
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1169 раз.
Подякували: 6616 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для IT-галузі готують новий порядок оподаткування
R2 » Пон 27 лип, 2020 17:27
1 26
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 17:27
forthegranny
У співпраці з колекторами: як тепер стягують борги за...
R2 » Пон 27 лип, 2020 13:11
3 181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лип, 2020 13:38
Diman
Subaru розсекретила новий універсал Levorg
R2 » Суб 25 лип, 2020 23:01
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 23:01
wr4870

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17264)
27.07.2020 17:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.