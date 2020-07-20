В Україні знизився валовий внутрішній продукт.
Дивися повний текст Українці втратять у зарплатах: як падіння ВВП позначиться на рівні життя.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 16:29
Українці втратять у зарплатах: як падіння ВВП...
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Дивися повний текст Українці втратять у зарплатах: як падіння ВВП позначиться на рівні життя.
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