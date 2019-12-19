RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В аеропорту "Бориспіль"
повідомляють про поступове...

В аеропорту "Бориспіль" повідомляють про поступове...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:35

В аеропорту "Бориспіль" повідомляють про поступове...

Пропонуємо до обговорення:
У міжнародному аеропорту "Бориспіль" повідомляють про поступове відновлення кількості рейсів у різні країни.

Дивися повний текст В аеропорту \"Бориспіль\" повідомляють про поступове відновлення кількості рейсів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89460
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 16:35

только что был пару дней в районе воздушного коридора, таки да - самолеты туда-сюда шныряют, почти как до карантина...
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3099
З нами з: 03.02.13
Подякував: 313 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль анонсував поступове зменшення ставок по...
R2 » Сер 24 чер, 2020 17:01
4 371
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 чер, 2020 23:40
greenozon
ЄС може виділити 300 млн євро аеропорту «Бориспіль»
R2 » Чет 06 лют, 2020 15:20
1 254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 06 лют, 2020 15:20
ALexxxS
Уряд оголосив новий тендер на реконструкцію аеропорту Дніпра
R2 » Чет 19 гру, 2019 16:47
1 469
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 гру, 2019 16:48
l4567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.