У міжнародному аеропорту "Бориспіль" повідомляють про поступове відновлення кількості рейсів у різні країни.
Дивися повний текст В аеропорту \"Бориспіль\" повідомляють про поступове відновлення кількості рейсів.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 16:35
В аеропорту "Бориспіль" повідомляють про поступове...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В аеропорту \"Бориспіль\" повідомляють про поступове відновлення кількості рейсів.
Додано: Суб 25 лип, 2020 16:35
только что был пару дней в районе воздушного коридора, таки да - самолеты туда-сюда шныряют, почти как до карантина...
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