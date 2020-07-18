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Mitsubishi показала нове
покоління Outlander (фото)

Mitsubishi показала нове покоління Outlander (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:20

Mitsubishi показала нове покоління Outlander (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Mitsubishi анонсувала позашляховик Outlander четвертого покоління, перший новий Outlander майже за десять років.

Дивися повний текст Mitsubishi показала нове покоління Outlander (фото).
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