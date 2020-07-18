Компанія Mitsubishi анонсувала позашляховик Outlander четвертого покоління, перший новий Outlander майже за десять років.
Дивися повний текст Mitsubishi показала нове покоління Outlander (фото).
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Додано: Суб 25 лип, 2020 17:20
Mitsubishi показала нове покоління Outlander (фото)
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Дивися повний текст Mitsubishi показала нове покоління Outlander (фото).
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