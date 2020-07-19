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Електромобілі можуть ще
подешевшати: що пропонують

Електромобілі можуть ще подешевшати: що пропонують
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:31

Електромобілі можуть ще подешевшати: що пропонують

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть ввозити електромобілі і не платити ні копійки за розмитнення.

Дивися повний текст Електромобілі можуть ще подешевшати: що пропонують.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 17:32

Интересно хотя бы один человек верит в 75% электрокаров на украинских дорогах в 2030 году :)
antikkristall
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