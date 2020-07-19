Українці можуть ввозити електромобілі і не платити ні копійки за розмитнення.
Дивися повний текст Електромобілі можуть ще подешевшати: що пропонують.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 17:31
Електромобілі можуть ще подешевшати: що пропонують
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Електромобілі можуть ще подешевшати: що пропонують.
Додано: Суб 25 лип, 2020 17:32
Интересно хотя бы один человек верит в 75% электрокаров на украинских дорогах в 2030 году :)
Додано: Суб 25 лип, 2020 21:01
Интересно, а лития на всех хватит или будут как с секвоями, под ноль?
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:30
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 26 лип, 2020 09:36
Да, машины полетят, на Марсе через год первый урожай яблок соберём...
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