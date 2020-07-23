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Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 лип, 2020 18:30
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:30
интересно а когда за минимальную пенсию можно будет прожить?...
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