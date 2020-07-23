RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українцям у 2021 році анонсували
підвищення пенсій - ЗМІ

Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:30

Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

Дивися повний текст Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89465
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:30

интересно а когда за минимальную пенсию можно будет прожить?...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4687
З нами з: 06.08.08
Подякував: 246 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підвищення зарплат: скільки будемо отримувати в 2021-му
R2 » Суб 25 лип, 2020 19:35
0 23
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 19:35
R2
Українцям хочуть видавати офіційний email разом з... 1, 2
R2 » Суб 25 лип, 2020 13:31
10 340
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 19:05
Patrick
Лазебна прокоментувала підвищення пенсійного віку в Україні
R2 » Чет 23 лип, 2020 15:53
1 102
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лип, 2020 15:53
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2845)
25.07.2020 20:02
EximBonus Bot (1703)
25.07.2020 20:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.