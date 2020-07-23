Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
Дивися повний текст Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:30
Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ
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Дивися повний текст Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ.
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