Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.
Дивися повний текст Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 18:30
Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ
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Дивися повний текст Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ.
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:54
Ну, жили же как то на минимальную зарплату? Проживете и на минимальной пенсии...
Додано: Нед 26 лип, 2020 13:07
Интересно, какой будет к тому времени курс доллара?
Мне кажется, что к марту следующего года "рост" пенсий не отыграет даже девальвацию
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