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Українцям у 2021 році анонсували
підвищення пенсій - ЗМІ

Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:30

Українцям у 2021 році анонсували підвищення пенсій - ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:30

интересно а когда за минимальную пенсию можно будет прожить?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:54

Ну, жили же как то на минимальную зарплату? Проживете и на минимальной пенсии...
svidomyjua
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:07

Интересно, какой будет к тому времени курс доллара?
Мне кажется, что к марту следующего года "рост" пенсий не отыграет даже девальвацию
antey1969
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