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Яке житло купують і чому
довгобудів може стати більше

Яке житло купують і чому довгобудів може стати більше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 18:55

Яке житло купують і чому довгобудів може стати більше

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише "budport":http://budport.com.ua/.

Дивися повний текст Яке житло купують і чому довгобудів може стати більше.
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