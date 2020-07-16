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Підвищення зарплат: скільки будемо отримувати в 2021-му
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:35
Пропонуємо до обговорення:
В середньому українці зароблятимуть близько 12,4 тис. грн.
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