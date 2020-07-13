Такі дані у понеділок оприлюднив Євростат.
Дивися повний текст Майже третина жителів ЄС не змогли дозволити собі щорічну тижневу відпустку.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 19:46
Майже третина жителів ЄС не змогли дозволити собі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже третина жителів ЄС не змогли дозволити собі щорічну тижневу відпустку.
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:47
Не смогли или не захотели? Ключевое "далеко от дома". Отлично себя чувствуют европейцы, просто они дисциплинированные и не рискуют, но позволить себе могут
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