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Майже третина жителів ЄС
не змогли дозволити собі...

Майже третина жителів ЄС не змогли дозволити собі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:46

Майже третина жителів ЄС не змогли дозволити собі...

Пропонуємо до обговорення:
Такі дані у понеділок оприлюднив Євростат.

Дивися повний текст Майже третина жителів ЄС не змогли дозволити собі щорічну тижневу відпустку.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:47

Не смогли или не захотели? Ключевое "далеко от дома". Отлично себя чувствуют европейцы, просто они дисциплинированные и не рискуют, но позволить себе могут
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:38

  R2 написав:Майже третина жителів ЄС не змогли дозволити собі щорічну тижневу відпустку

Эта новость скорее о наших соотечественниках, 30% из которых точно меньше смогли себе позволить в плане отпуска из-за карантина и правительства, не предоставившего никакой помощи в отличие от ЕС.
Lady_N
 
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