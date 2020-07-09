Найпопулярнішою корупційною схемою в Україні протягом останніх років є контрабанда.
Дивися повний текст ТОП-5 найбільших корупційних схем у регіонах України.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 21:05
ТОП-5 найбільших корупційних схем у регіонах України
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Дивися повний текст ТОП-5 найбільших корупційних схем у регіонах України.
Додано: Суб 25 лип, 2020 21:05
незаконных вырубок выросли почти в семь раз.....пипец...еще пять лет такой борьбы за все «хорошее против всего плохого» и лесам конец.
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