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ТОП-5 найбільших корупційних
схем у регіонах України

ТОП-5 найбільших корупційних схем у регіонах України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:05

ТОП-5 найбільших корупційних схем у регіонах України

Пропонуємо до обговорення:
Найпопулярнішою корупційною схемою в Україні протягом останніх років є контрабанда.

Дивися повний текст ТОП-5 найбільших корупційних схем у регіонах України.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 21:05

незаконных вырубок выросли почти в семь раз.....пипец...еще пять лет такой борьбы за все «хорошее против всего плохого» и лесам конец.
sota24062016
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